Eishockey: Die Augsburger Panther sind wieder spielfähig

In den vergangenen zwei Wochen konnten die Augsburger Panther zu keinem Spiel in der Deutschen Eishockeyliga mehr antreten. Zu viele Feldspieler waren wegen Corona ausgefallen. am 9. März kehren die Augsburger zurück auf das Eis.

© BR/Veronika Scheidl

Bildrechte: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Jonas Brockmann/ Eibner-Pressefo