Einziges deutsches Denkmal für 9/11 steht in der Oberpfalz

Jedes Jahr am 11. September erinnern sich viele Menschen an die schrecklichen Terroranschläge vor 23 Jahren in New York. In Oberviechtach, einer kleinen Stadt im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf, wurde zum zehnten Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 ein Mahnmal errichtet. Es soll ein sichtbares Zeichen gegen jegliche Form von Terror, Gewalt und Extremismus sein.

Mahnmal mit originalem Trümmerteil

Das Mahnmal ist ein Artefakt mit zwei dem World Trade Center nachempfundenen Glassäulen. Daneben steht ein 160 Zentimeter langes Stück vom Original-Stahlträger aus den Trümmern des zerstörten World Trade Centers. Die Gedenkstätte steht in der Allee von Oberviechtach auf einem Sockel aus Oberpfälzer Granit. Damit ist die Oberpfälzer Kleinstadt der einzige Ort in Deutschland, der ein Stück der zerstörten Zwillingstürme besitzt.

Freundschaft zwischen den Feuerwehren gab den Ausschlag

Wie der Oberviechtacher Bürgermeister Rudolf J. Teplitzky dem BR erzählte, geht die Idee zu dem Mahnmal auf eine lange Freundschaft der beiden Feuerwehren zurück. Zwischen Mitgliedern der Oberviechtacher Feuerwehr und Angehörigen des Fire Departments Freeport in New York habe es schon lange Verbindungen mit gegenseitigen Besuchen gegeben.

Bei einem gemeinsamen Besuch des Denkmals am "Ground Zero" in New York sei man ins Gespräch gekommen. "Dort wurde erzählt, dass es Stahlteile geben soll, die als Denkmäler aufgebaut werden sollen, weltweit, und da ist die Idee entstanden eines dieser Memorials nach Oberviechtach zu holen", erzählt Bürgermeister Teplitzky

Martin Zimmermann, der damalige Vorsitzender des Vereins deutsch-amerikanischer Feuerwehrleute und Freunde, hatte sich um ein Trümmerteil des World Trade Centers beworben und den Zuschlag erhalten.