Eckersmühler Tobias Schneider im Vierer-Bob bei Olympia am Start

Stundenlanges, hartes Training, sechs Mal die Woche haben sich gelohnt: Tobias Schneider aus Eckersmühlen im Landkreis Roth reist als Anschieber im Vierer-Bob zu den Olympischen Winterspielen nach Peking. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sein Team rund um Pilot Christoph Hafer nominiert. Dabei ist der 29-jährige Tobias erst vor sechs Jahren zum Bobfahren gekommen, davor war er lange in der Leichtathletik.

Schneider war schon bei Weltcups erfolgreich

Erstmals ausprobiert hat Tobias den Wintersport auf der Bahn am Königssee. "Ich bin mal mit meinem jetzigen Piloten Christoph Hafer die Bahn runtergefahren. Ich hätte Geld gezahlt, damit ich nochmal fahren darf", erzählt er. Mittlerweile hat er als Sportpolizist sein Hobby zum Beruf gemacht und war auch schon bei Weltcup-Rennen mit Bronze auf dem Siegertreppchen.

Woher Tobias den Ehrgeiz hat, weiß sein Vater nicht so ganz, sagt Peter Schneider lachend. Statt Helikoptervater ist er Premium-Fan. Ihm sei immer wichtig gewesen, dass sein Sohn glücklich ist mit dem, was er tut. "Das macht die Freude aus, die mich gerade zerreißt fast, dass ich spüre, der kann seinen Traum leben und das hat er sich wirklich ernsthaft verdient", sagt Vater Schneider.

Mit etwa 630 Kilogramm durch den Eiskanal

Den Traum leben bedeutet hartes Training. Tobias sprintet, trainiert seine Sprungkraft und stemmt Gewichte, sowohl mit den Armen, als auch mit den Beinen – bis zu 140 Kilogramm. Denn sein Job als Anschieber ist es, den Bob mit richtig Speed in den Eiskanal zu bringen. Und der ist ganz schön schwer: "Der Schlitten an sich wiegt 210 Kilo, und jeder Anschieber von uns darf 105 Kilo im Schnitt wiegen, das heißt wir kommen auf 630 Kilo Gesamtgewicht", erklärt Tobias Schneider. Allerdings kommt das Gewicht erst nach und nach zusammen, denn am Anfang schiebt das komplette Team gemeinsam an, dann springen die vier Sportler nacheinander in den Bob, bis auch der Anschieber dran ist.

Die letzten Tage bevor es Anfang Februar nach China geht, verbringt Tobias im Trainingslager in Isolation. Geplant sind die Wettkämpfe im Vierer-Bob für den 19. und 20. Februar 2022 – trotz Zeitverschiebung werden sie in Eckersmühlen live mitverfolgt werden.