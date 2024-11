AfD-Parteitag: Schikanen für Journalisten

Rundfunk- und Berichterstattungsfreiheit grundgesetzlich garantiert

Vor dem Parteitag in Greding hatte die AfD dem BR-Reporter Johannes Reichart den Zugang zu ihrem Landesparteitag verwehren wollen. Dagegen erwirkte der Bayerische Rundfunk beim Landgericht München I eine einstweilige Verfügung. Demnach muss dem Reporter die Berichterstattung ermöglicht werden. Anderenfalls drohe ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro oder Ordnungshaft, heißt es in dem Beschluss des Landgerichts München I. Zur Begründung verwies das Gericht unter anderem auf die grundgesetzlich garantierte Rundfunk- und Berichterstattungsfreiheit.

Diese habe die AfD bei ihrem Parteitag in Greding jedoch eingeschränkt, so BJV-Chef Stocker. Journalisten müssten auf einem Parteitag ihren Auftrag erfüllen können. Dazu gehöre, dass man sich frei bewege, dass man mit Leuten spreche, um so Stimmungsbilder einzufangen und eine Einschätzung zu bekommen, sagt Stocker. Wenn es nicht mehr möglich sei, ins Gespräch zu kommen, dann sei dies eine klare Einschränkung der Pressefreiheit und die Berichterstattung habe dann eine andere Qualität. Der Auftrag der Berichterstattung könne so nicht mehr erfüllt werden, findet der Vorsitzende des Bayerischen Journalistenverbands.

AfD: "Remigration ist unser Markenkern"

Inhaltlich stand vor allem das Thema Migration im Vordergrund des AfD Parteitags im mittelfränkischen Greding. Gut 500 Parteimitglieder verabschiedeten mehrheitlich die "Bayerische Resolution zur Remigration", auf Antrag des Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Landeschef Rainer Rothfuß. In dieser fordert die Partei die millionenfache Abschiebung von Migranten, die straffällig geworden seien oder eine schwach ausgeprägte Integrationsfähigkeit und -willigkeit hätten. Außerdem fordert die bayerische AfD, dass bereits zuerkannte deutsche Staatsbürgerschaften einfacher wieder aberkannt werden können. Der Verfasser befürchtet: Wenn die Migrationspolitik so weiterlaufe wie in den letzten Jahrzehnten, dann werde Europa bald Geschichte sein, werde die europäische Kultur und Zivilisation Geschichte sein, so Rothfuß. Unter anderem tritt Rothfuß dafür ein, Asylsuchende aus Ländern außerhalb Europas in heimatnahen "Schutzzentren" außerhalb der EU unterzubringen. Nicht nur straffällig gewordene Migranten sollen abgeschoben werden, so Rothfuß in seiner Antragsbegründung.

