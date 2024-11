ADAC: Skifahren wird in diesem Winter vielerorts teurer

In beliebten Skigebieten in den Alpen steigen die Skipasspreise auch in dieser Saison. Noch bevor die meisten öffnen, hat der ADAC 25 Regionen in Österreich, der Schweiz und Deutschland geprüft.

Viele haben ihre Preise erhöht – doch sie unterscheiden sich von Ort zu Ort und von Land zu Land sehr.

Tagesskipass für Familie kostet meist über 200 Euro

Im Durchschnitt kostet der Tagesskipass den Angaben zufolge für eine vierköpfige Familie in diesem Jahr 207 Euro. Letztes Jahr waren es 197 Euro. Von den 25 Skigebieten im ADAC-Vergleich kostet ein Skitag für die Beispielfamilie nur in zehn Gebieten weniger als 200 Euro.

Wer nicht nur einen, sondern drei Tage auf der Piste sein möchte, muss im Schnitt aller Skigebiete 591 Euro für die Familie auf den Tisch legen und in der Mehrzahl der Skigebiete gar über 600 Euro. 2023 hatte der Dreitagespass durchschnittlich noch 558 Euro gekostet.

Am günstigsten sind Skipässe in Deutschland

Auch in dieser Saison liegen die Preise für Skipässe in Deutschland unter denen der Nachbarländer. Am günstigsten ist der in Balderschwang im Oberallgäu. Dort kostet der günstigste Tagespass für die Musterfamilie mit zwei Erwachsenen und einem zehnjährigen sowie einem 14-jährigen Kind 110 Euro. Balderschwang bietet 41 Pistenkilometer. Dort sowie am Feldberg im Schwarzwald wurden die Preise nicht erhöht.

Das größte deutsche Skigebiet im ADAC-Vergleich ist Oberstdorf-Kleinwalsertal mit 130 Kilometern Pistenlänge. Der Tagespass für die Familie kostet dort 183,20 Euro.

Tabelle: Deutsche Skigebiete, deren Preis der ADAC abgefragt hat