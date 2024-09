Die Bahn ist eine Baustelle – auch bei der Barrierefreiheit

Bisher gelten ungefähr die Hälfte der 1.066 Bahnhöfe und Haltepunkte in Bayern als barrierefrei. Das sind weniger als die "stufenlos erreichbaren" in der Grafik oben, weil zur Barrierefreiheit noch weitere Vorkehrungen gehören, etwa für sehbehinderte Reisende. Ein jetzt beschlossenes Aktionsprogramm der Staatsregierung soll dafür sorgen, dass 24 weitere Stationen so umgebaut werden, dass sie für alle zugänglich sind. Zusammen mit rund 70 Bahnhöfen, die von der Deutschen Bahn in Eigenverantwortung umgebaut werden, kann damit das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern erfüllt werden, der 100 weitere barrierefreie Bahnstationen bis 2028 vorsieht.

Seehofer versprach Bayern barrierefrei eigentlich für 2023

Weit entfernt bleibt allerdings weiterhin das Ziel, ganz Bayern barrierefrei zu machen – der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte das eigentlich schon für 2023 versprochen. Die Verantwortung dafür sieht der heutige CSU-Verkehrsminister im Freistaat, Christian Bernreiter, beim Bund: Der habe nicht geliefert, obwohl er laut Grundgesetz für die Schienen und Bahnhöfe verantwortlich ist. Bayern engagiere sich dagegen rein freiwillig.

Wo als nächstes Bahnhöfe umgebaut werden

Das aktuelle "Bayerische Aktionsprogramm für barrierefreie Stationen" hat einen Umfang von 100 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre. Fürth, Amberg, Kronach und Pegnitz sind die wichtigsten Bahnhöfe, die jetzt neu drankommen mit dem behindertengerechten Ausbau. Außerdem enthalten sind auch Eching, Eichstätt Bahnhof, Neufahrn (Niederbayern), Kulmbach, Weißenburg und Meitingen. Plus 14 weitere kleine Haltepunkte im ländlichen Raum, die gleichmäßig auf die Regierungsbezirke verteilt sind: Aschau (Chiemgau), Oberaudorf, Frauenau, Karpfham, Bodenwöhr Nord, Weiherhammer, Pressig-Rothenkirchen, Bad Rodach, Ramsberg, Windsbach, Poppenhausen, Waigolshausen, Gablingen und Wasserburg (Bodensee).

Kaputte Aufzüge bremsen Rollstuhlfahrer aus

Manchmal bekommen Behinderte aber auch an den Bahnhöfen Schwierigkeiten, die bereits als barrierefreie gelten. Das weiß der Behindertenbeauftragte Kiesel auch aus eigener Erfahrung. Etwa durch kaputte Aufzüge: "Das passiert leider öfter, als man sich das vorstellt." Ralf Thieme, Vorstand Personenbahnhöfe bei DB Infrago, gibt zu, dass ein nicht reparierter Fahrstuhl immer sehr ärgerlich ist. 98 Prozent der Aufzüge und Rolltreppen seien aber im Durchschnitt immer verfügbar, was man auch online verfolgen kann.