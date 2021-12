Deutscher Engagementpreis für Brunnthaler "Zivilcourage"-Verein

"Wir wollen was bewegen!", heißt es auf der Homepage von "Zivilcourage für alle". Am Donnerstagabend hat der Verein, der seinen Sitz in Brunnthal im Landkreis München hat, selbst einen enormen Motivationsschub bekommen. Er ist in Berlin mit dem Deutschen Engagementpreis in der Kategorie "Demokratie stärken" ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Verein bietet Zivilcourage-Trainings

Wie kann man Opfern von Belästigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen am besten helfen? Und wie muss man es anstellen, um sich nicht selbst zu gefährden? Der Verein "Zivilcourage für alle" bietet dazu spezielle Trainings an. Damit ermögliche er es den Teilnehmern, sich für persönliche und öffentliche Freiräume einzusetzen, befand die Jury für den Deutschen Engagementpreis, es sei ein beispielhaftes Engagement.

Vorbild Dominik Brunner

Auslöser für die Vereinsgründung war der Tod von Dominik Brunner. Er starb, nachdem er sich 2009 am Bahnhof Solln schützend vor eine von jungen Männern bedrängte Schülergruppe gestellt hatte und zusammengeschlagen worden war.

Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderer sind das Bundesfamilienministerium, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung. In diesem Jahr waren 403 herausragend engagierte Personen und Initiativen für den Preis vorgeschlagen worden.