Dauerbrenner Wildunfälle: Warum es so viele gibt

Am meisten Schutz bieten durchgehende Wildzäune, wie es sie zum Beispiel an Autobahnen gibt. Aber sie sind teuer und auch kein Allheilmittel. Erstens müssen sie an Ein- und Ausfahrten unterbrochen werden. Zweitens gefährden panische Wildtiere, die zufällig auf die andere Zaunseite gelangen, den Verkehr noch stärker, weil sie nicht mehr rauskommen. Würde es Wildzäune überall geben, könnten die Tiere außerdem nicht mehr wandern und sich genetisch austauschen. Man bräuchte dann also genügend Wildbrücken zum Überqueren der Straßen für die Tiere. Das kostet viel Geld.

Mehr Bewusstsein für Wildunfälle beim Fahren

Ebenso wichtig wie alle Wildschutzmaßnahmen ist es, so Polizei, Jäger und Behörden, dass Verkehrsteilnehmer immer mal wieder an die Möglichkeit eines Wildunfalls denken. Das ist im Alltag und vor allem auf gewohnten Strecken schwierig. Aber bei Wildwechsel-Schildern oder in Situationen, in denen sich die Warn-App meldet, muss man tatsächlich runter vom Gas und die Straßenränder beobachten.

Polizist Christian Pongratz erklärt: "Wenn man ein Wildtier am Straßenrand sieht, sollte man auch dran denken, dass meistens mehrere unterwegs sind. Also bremsbereit sein, langsam fahren, das Licht abblenden, eventuell auch hupen, um die Tiere zu warnen."

Zahl der Wildunfälle ist nach wie vor hoch

2023 ist die Zahl der Wildunfälle in Bayern leicht gesunken - um 0,9 Prozent. Aber sie machen immer noch mehr als 20 Prozent aller Verkehrsunfälle aus, in manchen Regionen sogar noch mehr: in der Oberpfalz 30 Prozent und in Niederbayern 38 Prozent.

Im Jahr 2023 gab es 78.768 Wildunfälle in Bayern. Das ist zwar etwas weniger als im Vorjahr, aber deutlich mehr als vor gut zehn Jahren: 2013 gab es in Bayern knapp 63.000 Wildunfälle. Die Gründe, warum ländliche Regionen wie die Oberpfalz im vorigen Jahr 30 Prozent Wildunfälle und Niederbayern sogar mehr als 38 Prozent Wildunfälle hatten, sind vielfältig. Mehr Pendler in den frühen Morgenstunden und eventuell auch mehr Wild könnten mögliche Ursachen sein. Außerdem sagen die Prozentzahlen nicht alles aus. Niederbayern hatte insgesamt rund 16.000 Wildunfälle. Oberbayern hatte viel mehr, nämlich mit mehr als 18.000 Wildunfällen den bayernweit höchsten Wert, so das bayerische Innenministerium. Aber der Anteil an den Gesamtunfällen lag dort nur bei rund 13 Prozent. Der Grund: Die Großstadt München ließ wie alle Städte die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ansteigen und damit den prozentualen Anteil der Wildunfälle sinken.

Wiesenreiche Gebiete oft stärker betroffen als Waldgebiete

Bei Wildunfällen denken die meisten an Landstraßen, die durch den Wald führen. Doch Regionen mit vielen Wiesen und Feldern sind oft noch stärker betroffen. In Niederbayern zum Beispiel gab es 2023 besonders viele Wildunfälle, nämlich 2.520, im wiesen- und feldreichen Landkreis Rottal-Inn. Im waldreichen Landkreis Regen zählte man dagegen nicht einmal halb so viele und besonders wenige, nämlich nur 797, im Landkreis Freyung-Grafenau im Bayerischen Wald. Selbst in den Städten passieren Wildunfälle, in Landshut, Passau und Straubing zum Beispiel jedes Jahr jeweils rund 100. Denn "Kulturfolger" wie Wildschweine oder Füchse streifen längst auch dort herum.