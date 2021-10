Dasing: Karl May-Festpiele für nächstes Jahr abgesagt

"Wir wollen uns auf den Reitbetrieb fokussieren, unser Angebot im RAI-Reiten schärfen und an der einen oder anderen Stelle ergänzen. Gleiches gilt für die Bundesvereinigung für RAI-Reiten", das hat der Geschäftsleiter der Süddeutschen Karl May-Festspiele Dasing, Volker Waschk, laut einer Mitteilung der Festspiele gesagt. Wegen der Bauarbeiten soll es nächstes Jahr in Dasing keine Karl May-Festspiele geben.

Ein moderner Stall und mehr Reit-Seminarangebote

Die Festspieleleitung plant, einen modernen Offenstall zu bauen. Außerdem soll das Schulungszentrum und das Übernachtungsangebot für Seminargäste und Ferienkinder ausgebaut werden.

Gabriele Amrhein, alleinige Eigentümerin der Karl-May-Festspiele Dasing, will laut Mitteilung neben dem Reitbereich auch den Eventsektor des Unternehmens nicht aus den Augen verlieren. Aber um die vorliegenden Konzepte für das RAI-Reiten umzusetzen, sei nicht nur viel zeitlicher Einsatz gefordert, sondern auch finanzielles Engagement. Amrhein führt zurzeit Gespräche, um "engagierte Partner" zu finden.

Folgen des Großbrands auf dem Karl May-Festspiele-Gelände

Die Süddeutschen Karl May-Festspiele fanden nach dem Großbrand 2017 zwar weiterhin statt, das begleitende Angebot, zum Beispiel Gastronomie, fand jedoch ausschließlich in mobilen Bauten mit befristeten Genehmigungen statt. Jetzt sei es an der Zeit, wieder etwas Dauerhaftes zu etablieren. Eine Neuauflage der Karl May-Festspiele schließe das bewusst nicht aus, hieß es in der Mitteilung.

Festspieleleitung erstattet Karten für "Winnetou und Kapitan Kaiman"

Für nächstes Jahr hatte die Festspiele-Leitung bislang die Inszenierung von "Winnetou und Kapitan Kaiman" geplant. Wer noch Tickets oder Gutscheine hat, wird laut Mitteilung vom Festspiel-Team in den nächsten Wochen kontaktiert und bekommt der Geschäftsleitung zufolge das bezahlte Geld erstattet.