Chinesischer Turm: Vor 70 Jahren wieder aufgebaut

Der Chinesische Turm feiert am 9. September sein 70-jähriges Jubiläum. Der Jahrestag erinnert an den Wiederaufbau des Münchner Wahrzeichens nach dem Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich wurde der erste Chinesische Turm in München vor über 230 Jahren eingeweiht.

Treffpunkt für Münchner und Touristen

Nach dem Wiederaufbau im Jahr 1952 wurde der Chinesische Turm zu einem der bekanntesten Treffpunkte in München und zum Wahrzeichen des Englischen Gartens, sagt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU), der für die staatlichen Schlösser, Gärten und Seen zuständig ist. Die Wiedererrichtung, so Füracker, hatten Bürgerinnen und Bürger aus München finanziert.

Vorbilder in China und England

Die erste Einweihung fand schon 1790 statt. Der Chinesische Turm wurde von dem Architekten Baptist Lechner nach einem Entwurf des Architekten Joseph Frey errichtet. Vorbild für den 25 Meter hohen Turm war die doppelt so hohe Pagode im königlichen Schlossgarten Kew Gardens in London. Diese wiederum ist eine Nachbildung der Majolikapagode in Peking.