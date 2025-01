Bundestagswahl am 23. Februar: Alle wichtigen Infos für Bayern

Der Wahltermin rückt näher: Am 23. Februar findet nach dem Ampel-Aus die vorgezogene Bundestagswahl statt. Wie funktioniert die Briefwahl oder die Stimmabgabe am Wahlsonntag? Welche Kandidaten und Programme stehen in Bayern zur Wahl? Wann steigen die TV-Duelle? Diese und weitere wichtige Fragen rund um die Bundestagswahl – ein Überblick.

Briefwahl oder Stimmabgabe im Wahllokal?

Wahlberechtigte können ihre Stimme vor dem 23. Februar per Briefwahl abgeben. Wie das genau funktioniert und was Sie beachten müssen, steht hier. Natürlich kann auch am Wahlsonntag selbst gewählt werden – vor Ort im Wahllokal. Welches das ist, finden Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigung oder online auf der Webseite Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Welche Kandidaten und Programme stehen in Bayern zur Wahl?

Ab 30. Januar stehen die Wahlvorschläge fest. Dann werden die Stimmzettel gedruckt. Mehr zu den (geplanten) Wahlprogrammen finden Sie auf den Webseiten der Parteien. Oder hier bei BR24:

Welche TV-Duelle und Diskussionsrunden gibt es?

Am 15. Januar diskutieren die bayerischen Spitzenkandidaten bei BR24 Wahl – Der Talk. Dabei sind die Vertreterinnen und Vertreter von CSU, SPD, Grünen, FDP, AfD und Freien Wählern. Am 12. Februar können Bürgerinnen und Bürger bei der BR24 Wahlarena in Würzburg ihre Fragen stellen – dabei sind Politiker von AfD, Freien Wählern, Linkspartei und BSW. Am 19. Februar gibt es die zweite BR24 Wahlarena – aus Passau und mit Vertretern von CSU, SPD, Grünen und FDP.

Am 9. Februar übertragen ARD und ZDF das TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Am 16. Februar gibt es dasselbe Duell bei RTL.

Wann gibt es Zahlen und Ergebnisse?

Am Wahlabend um 18 Uhr gibt es eine erste Prognose. Hochrechnungen und Zahlen aus den Wahlkreisen folgen im Laufe der nächsten Stunden. Üblicherweise am späten Abend oder in der Nacht veröffentlicht die Bundeswahlleiterin das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl. Das endgültige Ergebnis stellt der Bundeswahlausschuss einige Wochen nach der Wahl fest.

Ist der Wahltermin jetzt immer im Winter?

Der 20. Deutsche Bundestag wurde nach dem Ampel-Aus vorzeitig aufgelöst – deshalb dauert die Legislatur kürzer als die eigentlich vorgesehenen vier Jahre. Zuletzt fanden Bundestagswahlen in der Regel im Herbst statt, das ist jetzt erstmal vorbei. Welchen Spielraum es gibt und warum es bis mindestens 2037 dauern würde, bis wieder im September oder Oktober gewählt wird, lesen Sie hier.

Wahlhelferin oder Wahlhelfer: Wie wird man das?

Bei einer Bundestagswahl braucht es laut Bayerns Innenministerium allein im Freistaat zwischen 100.000 und 150.000 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Mehr Infos zu Voraussetzungen, Aufgaben, Bezahlung & Co finden Sie hier. Ob Ihre Stadt oder Gemeinde noch Bedarf hat, fragen Sie am besten direkt vor Ort nach.

Gibt es einen "Wahl-O-Mat" zur Bundestagswahl 2025?

Auch für die anstehende Bundestagswahl wird die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) wieder einen "Wahl-O-Mat" anbieten. Man kann dabei die eigene Meinung zu politischen Thesen vergleichen mit den Positionen der zur Wahl stehenden Parteien. Der "Wahl-O-Mat" zur Bundestagswahl wird laut der bpb ab 6. Februar um die Mittagszeit verfügbar sein – unter "wahl-o-mat.de".

ARD-DeutschlandTrend: Wie steht es in der Sonntagsfrage?

Im ARD-DeutschlandTrend liegt die Union bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl seit Monaten deutlich vorne. Anfang Januar kamen CDU und CSU auf 31 Prozent. Es folgten AfD (20 Prozent), SPD (15 Prozent) und Grüne (14 Prozent). FDP und Linke erreichten 4 Prozent, das BSW kam auf 5 Prozent.

Vor der Bundestagswahl gibt es im Januar und Februar insgesamt drei ARD-DeutschlandTrends: am 9. Januar, am 30. Januar und am 13. Februar. In der folgenden Übersicht sehen Sie die Ergebnisse für die Sonntagsfrage beim ARD-DeutschlandTrend seit Januar 2021.