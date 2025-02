ARD-DeutschlandTrend: Was die Sonntagsfrage verrät und was nicht

Das Wichtigste zuerst: Eine Umfrage ist nur eine Umfrage. Das betonen Meinungsforschungsinstitute wie Infratest dimap immer wieder. Abgefragt wird eine Wahlabsicht, eine politische Stimmung an einem bestimmten Zeitpunkt. Rückschlüsse auf das Wahlverhalten? Bedingt möglich. In der Gesamtschau zeigen sich aber Entwicklungen, die mit Blick auf die Bundeswahl am Sonntag interessant sind. Eine Reise durch die ARD-DeutschlandTrends von 2021 bis heute.

Sonntagsfrage: CDU und CSU seit gut drei Jahren vorne

Betrachtet man alle Erhebungen der vergangenen vier Jahre, wird klar: Der Wahlerfolg der SPD bei der zurückliegenden Bundestagswahl fiel in ein vergleichsweise kleines Zeitfenster, in dem die Sozialdemokraten auch im ARD-DeutschlandTrend vorne lagen – von September 2021 bis Januar 2022. Seitdem ist die Union in der Sonntagsfrage vor der SPD, anfangs nur knapp, seit Sommer 2022 meist mit zehn Prozentpunkten oder mehr.

Ihren höchsten Wert im genannten Zeitraum hatten CDU und CSU im November 2023, als sie im DeutschlandTrend auf 34 Prozent kamen. Ihren niedrigsten Wert hatte die Union mit 20 Prozent kurz vor dem Urnengang im September 2021. Zuletzt waren es 32 Prozent.

SPD: Zuletzt historisch niedriger Wert für eine Kanzlerpartei

Die SPD wiederum verlor ihren zweiten Platz im Sommer 2022 zwischenzeitlich an die Grünen, später dann und bis heute an die AfD. Die Sozialdemokraten um Bundeskanzler Olaf Scholz erreichten jüngst in der Sonntagsfrage 14 Prozent – ein historisch schlechter Wert für eine Kanzlerpartei. Der höchste SPD-Wert der vergangenen vier Jahre betrug 27 Prozent im November 2021, der niedrigste Wert lag (mehrmals) bei 14 Prozent.

AfD: Seit Mitte 2023 auf Rang zwei im DeutschlandTrend

Die AfD konnte ihren Umfragewert in den vergangenen vier Jahren verdoppeln. Seit Mitte 2023 landete die Partei in der Sonntagsfrage des DeutschlandTrends auf Rang zwei. Ihren höchsten Wert erzielte die AfD mit 23 Prozent im Oktober 2023. Im Jahr 2021 lag sie mehrmals bei 10 Prozent.

Grüne: Deutliche Verluste nach Zwischenhoch 2022

Die Grünen haben dagegen während ihrer Ampel-Regierungszeit in der Sonntagsfrage deutlich verloren. Im Mai 2021 lag die Partei noch bei 26 Prozent. Auch als Regierungspartei hatten sie ein Zwischenhoch mit bis zu 23 Prozent – wie erwähnt im Sommer 2022. Seit gut eineinhalb Jahren liegen die Grünen zwischen 11 und 15 Prozent.