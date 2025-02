Letzter ARD-DeutschlandTrend vor der Wahl: Union bleibt vorne

Kurz vor der Bundestagswahl liegt die Union im ARD-DeutschlandTrend bei 32 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als vor einer Woche. Damit liegen CDU und CSU in der Sonntagsfrage weiter vorne. Die AfD kommt unverändert auf 21 Prozent. Die SPD erreicht 14 Prozent (-1), die Grünen bleiben bei ebenfalls 14 Prozent.

Wegen der Fünf-Prozent-Hürde müssen mehrere Parteien um den Einzug ins Parlament bangen. Die FDP liegt weiter bei 4 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht 4,5 Prozent (+0,5). Die Linke erzielt in der Sonntagsfrage 6 Prozent (+1). Der ARD-DeutschlandTrend ist eine repräsentative Erhebung von Infratest dimap, es ist die letzte Ausgabe vor der Wahl am 23. Februar. Die Befragungen fanden von Montag bis Mittwoch statt, also vor dem Anschlag in München.

Knapp jeder Dritte hat noch nicht endgültig entschieden

Noch haben sich längst nicht alle Wahlberechtigten festgelegt, ob und welche Partei sie wählen wollen. 18 Prozent der Befragten sind nach eigenen Angaben Unentschlossene oder Nichtwähler. 13 Prozent nennen zwar eine Partei, haben sich aber noch nicht abschließend festgelegt. Die deutliche Mehrheit – 69 Prozent der Befragten – hat ihre Wahlentscheidung schon getroffen.

Grafik: Sicherheit der Wahlentscheidung