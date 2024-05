Bürgerentscheid in Berg: Mehrheit will keine Umgehungsstraße

Die Bürger der Gemeinde Berg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz haben sich am Sonntag, 12. Mai, in einem Bürgerentscheid mit deutlicher Mehrheit gegen die geplante Umgehungsstraße ausgesprochen.

Ablehnender Bürgerentscheid mit hoher Wahlbeteiligung

Rund 78 Prozent der abgegebenen Stimmen wurden mit "Nein" angekreuzt. Gleichzeitig votierten die Bürger für einen Stopp der Planungen. So lautet das von der Gemeinde veröffentlichte Ergebnis nach Auszählung aller Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,5 Prozent und war damit für einen Bürgerentscheid sehr hoch.

Eine Bürgerinitiative hatte das Bürgerbegehren gegen die Umgehungsstraße auf den Weg gebracht. Die Gegner kritisieren die hohen Kosten und den immensen Flächenverbrauch. Außerdem befürchten sie, dass die neue Straße noch zusätzlichen Verkehr anziehen könnte und für einige Anwohner noch zusätzliche Belastungen zur Folge haben könnte.

Gemeinderat befürchtet zunehmende Verkehrsbelastung

Der Gemeinderat hatte zuvor für die Umgehung gestimmt, mit dem Ziel, die Ortsmitte von Lärm und Abgasen zu entlasten. Vor allem bei den vielen Unfällen auf der Autobahn A3 wälze sich der gesamte Umleitungsverkehr durch den Ort, lautete eines der Argumente für die Umgehungsstraße. Jetzt muss nach neuen Lösungen zur Verkehrsentlastung im Ort gesucht werden. Die Bürger jedenfalls wollen dem Votum nach lieber verkehrsberuhigende Maßnahmen statt einer Umgehungsstraße.