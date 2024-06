"Verkehrsinfarkt"? Brenner wegen Bauarbeiten ab 2025 einspurig

Die Brennerroute in Tirol wird ab 2025 größtenteils nur noch einspurig befahrbar sein. Die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag hat angekündigt, dass die Luegbrücke auf der A13 ab Januar 2025 saniert wird. Die Brücke hat "das Ende ihres Lebens erreicht. Das steht außer Frage und ist zum Erhalt der Verkehrssicherheit auch unbedingt notwendig", heißt es in einer Mitteilung von Asfinag. Bei der Sicherheit gebe es keine Kompromisse.

Zweispurige Verkehrsführung nur in Ausnahmen

Nur an starken Reisetagen, etwa an Wochenenden, sei eine zweispurige Verkehrsführung vorgesehen, jedoch nur unter strengen Sicherheits-Bedingungen. Dazu zähle die Einhaltung einer Gesamtgewichtsbelastung, so die Asfinag.

Verkehrsminister Bernreiter warnt vor "Verkehrsinfarkt"

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter warnt nun vor einem "Verkehrsinfarkt" und vor den Folgen für Menschen und Wirtschaft auf beiden Seiten der Alpen. Der Minister fordert ein tragfähiges Konzept, damit die Autobahn A 13 auch während der Sanierung bestmöglich genutzt werden kann. "Ich bitte die Tiroler Seite eindringlich darum, umgehend Gespräche über die Einschränkung des Nachtfahrverbots aufzunehmen. Wir steuern sonst sehenden Auges auf ein jahrelanges Verkehrschaos zu!", so der Verkehrsminister weiter.

Bernreiter verweist auf digitales Slotsystem

Bernreiter verweist zur Entlastung auf den Straßen auf das digitale Slotsystem. Das System sei eine Alternative zur Blockabfertigung. Das detaillierte Konzept dazu sei gemeinsam von Bayern, Tirol und Südtirol ausgearbeitet worden. "Damit könnten wir den LKW-Verkehr weiträumig koordinieren, zeitlich entzerren und Rückstau an der Grenze verringern", so Bernreiter. Nun seien die Nationalstaaten am Zug, also Deutschland, Österreich und Italien, um das System umzusetzen.

Maßnahmen zur Entlastung des Verkehrs in Tirol in der Planung

Laut der österreichischen Asfinag steht bei der Luegbrücke eine Generalsanierung an. Dem sei eine umfangreiche Variantenuntersuchung durch ein internationales Expertenteam vorausgegangen. "Wir werden alles tun, um währenddessen die Belastungen für alle Menschen in Tirol, aber auch die für Wirtschaft und den Tourismus bestmöglich zu reduzieren", heißt es von Asfinag. Bis zum September würden dazu weitere Maßnahmen erarbeitet werden. In den nächsten Wochen gebe es demnach testweise Verkehrsführungen auf der Brennerautobahn.

Bauarbeiten zur Luegbrücke soll bis zu drei Jahre andauern

Das erste neue Brückentragwerk für die Luegbrücke soll in zweieinhalb bis drei Jahren fertiggestellt sein. "Dann stehen auf der Luegbrücke wieder zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung. Mit Fertigstellung der gesamten Brücke wird aus heutiger Sicht im Jahr 2030 gerechnet", so die Asfinag.