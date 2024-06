Deal mit US-Justiz: Assange ist laut WikiLeaks frei

Assange wird in den USA beschuldigt, ab 2010 rund 700.000 vertrauliche Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der USA veröffentlicht zu haben. Die Papiere enthielten brisante Informationen über die Kriege im Irak und in Afghanistan, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen durch US-Militärangehörige. Die USA warfen dem Australier daraufhin Geheimnisverrat vor. Zahlreiche Unterstützer sehen Julian Assange dagegen als Journalisten, der mutmaßliche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat.

Assange - Rückkehr nach Australien?

Der Australier soll am Mittwoch um 09.00 Uhr (Ortszeit, 01.00 Uhr MESZ) vor einem Bundesgericht auf den Marianen erscheinen, einem US-Territorium im Pazifik. Er könnte zu 62 Monaten Haft verurteilt werden. Die Zeit, die Assange in Großbritannien im Gefängnis saß, würde ihm dabei angerechnet. Damit könnte Assange nach Australien zurückkehren. Allerdings ist noch ungewiss, wie die Zukunft von Assange in Australien aussehen könnte. Weder sein Anwalt noch die australische Regierung haben sich bisher dazu geäussert. Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für die Freilassung von Assange eingesetzt.

Assange: 14 Jahre lang Hausarrest und Gefängnis in Großbritannien

Assange wurde 2010 in Großbritannien zum ersten Mal aufgrund eines schwedischen Haftbefehls wegen des Vorwurfs eines Sexualverbrechens festgenommen. Der Haftbefehl wurde später fallengelassen. Seither stand Assange zeitweise unter Hausarrest, hielt sich sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London auf und wurde seit 2019 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh festgehalten. Dort heiratete er seine Lebensgefährtin Stella, mit der er zwei Kinder hat.

Mutter von Assange dankt Unterstützern

Die Mutter von Wikileaks-Gründer Julian Assange hat nach dessen Freilassung aus der Haft in London den vielen Unterstützern gedankt, die sich jahrelang für den Australier eingesetzt haben. "Ich bin dankbar, dass das Martyrium meines Sohnes endlich ein Ende findet", zitierte der australische Sender ABC am Dienstag aus einer Mitteilung von Christine Assange. "Das zeigt, wie wichtig und mächtig stille Diplomatie ist."

