Wohnwagen im Raum Ansbach explodiert: Besitzer in Lebensgefahr

Auf einem Campingplatz im Raum Ansbach ist am Montagnachmittag ein Wohnwagen explodiert. Laut Polizei gingen gegen 17.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, war der Wohnwagen vollkommen zerstört und stand in Flammen.

Wohnwagenbesitzer schwer verletzt

Den Feuerwehrleuten gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Der 60-jährige Wohnwagen-Besitzer hatte sich wohl in unmittelbarer Nähe zu dem Unglück aufgehalten, er wurde von Ersthelfern auf dem Boden liegend gefunden. Er erlitt schwerste Brandverletzungen und kam unter akuter Lebensgefahr ins Krankenhaus. Außer ihm wurde niemand verletzt.

Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro

Der entstandene Sachschaden, neben dem Wohnwagen wurden zudem noch zwei Autos beschädigt, liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 50.000 Euro. Die Kripo Ansbach ermittelt nun, wie es zu der Explosion kommen konnte.