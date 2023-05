Brauerei im Berg – in Erlangen wird "echtes" Kellerbier gebraut

Millimetergenauer Einbau

Die Planungen waren sehr aufwändig, denn die Kessel mussten passgenau gefertigt werden, erzählt Schiller. Dann kam der Tag, an dem die Kessel durch die engen Gänge ins Innere des Kellers gebracht werden mussten. Die Anspannung war enorm, sowohl bei den Mitarbeitern von Hersteller Kaspar Schulz als auch dem Team des Entlas Keller, blickt Vincenz Schiller zurück. An einigen Stellen musste sogar das Gewölbe abgeschliffen werden, damit die Kessel Millimeter für Millimeter vorgeschoben werden konnten. "Ganz ohne Kratzer auf den neuen Edelstahlbehältern ging es nicht", stöhnt Schiller noch heute. Trotzdem seien er und alle anderen sehr erleichtert gewesen, als alles an Ort und Stelle im Berg angekommen war.

Frisches Bier direkt aus dem Keller

Kurz nach dem Einbau konnte Schiller die Brauerei-Anlage in Betrieb nehmen und zum Saisonstart 2022 erstmals sein Entlas` Kellerbier und Spezialsud ausschenken. Jetzt lagern wieder 180 Hektoliter Bergbier in den Tanks, bereit für den Ausschank ab kommender Woche. Leitungen führen direkt von den Tanks zur Schankanlage. So fallen jegliche Transportwege oder ein Abfüllen des Bieres in Flaschen weg. Das sei einerseits ökologisch sinnvoll, meint Schiller, andererseits garantiere es ein Bier, das frischer nicht möglich sei. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Unser Bier ist tatsächlich ein Kellerbier, denn wir sind wohl die einzigen, die es nicht nur im Keller lagern, sondern auch wirklich dort brauen."