Mühsame Tarifeinigung in Bayerns Brauwirtschaft

Bayerns Brauer und die Gewerkschaft NGG haben per Schlichterspruch einen Tarifabschluss erzielt. Für die Beschäftigten gibt es einen kräftigen Lohnaufschlag. Unterdessen läuft der Bier-Absatz in den Biergärten wetterbedingt nur zäh an.