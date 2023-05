Bergkirchweih mit Riesen-Kettenkarussell und Videoüberwachung

Die Vorfreude auf die Erlanger Bergkirchweih ist riesig, sagt Bergreferent Konrad Beugel. "Im vergangenen Jahr war ja alles noch unter Corona gestanden, jetzt kribbelt es deutlich mehr", so Beugel. Die Freude wachse von Tag zu Tag. "Wir hoffen nur, dass wir jetzt noch besseres Wetter bekommen", wünscht sich der Erlanger Wirtschafts- und Finanzreferent. Mit dem Anstich des ersten Bierfasses am Donnerstag, 25. Mai, um 17.00 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) die Bergkirchweih 2023 offiziell. Bis 5. Juni locken die historischen Bierkeller und rund 100 Fahr- und Vergnügungsgeschäfte sowie Imbiss- und Süßwarenstände die Besucher an.

Atemberaubende Fahrgeschäfte

Eine neue Attraktion auf der Bergkirchweih ist ein riesiges Kettenkarussell. In 55 Meter Höhe können Besucher ohne Höhenangst ihre Runden drehen und die Bergkirchweih von oben bewundern. Auch ein Topspin-Fahrgeschäft sorgt für jede Menge Nervenkitzel. Etwas gemütlicher geht’s auch in diesem Jahr im klassischen Riesenrad zu, das für den perfekten Blick auf das Kerwa-Geschehen aus der Vogelperspektive sorgt.

Kameras für mehr Sicherheit

Für noch mehr Sicherheit soll eine neue Videoüberwachung sorgen. Im Bereich der "T-Kreuzung" und vor dem "Kessel" im Westen des Geländes werden insgesamt vier Kameras angebracht, um die Besucherströme zu beobachten und gedrängte Menschenmassen, die zur Gefahr werden könnten, verhindern zu können. Die Kameras kämen allerdings nur an den besucherstärksten Tagen in den Abendstunden zum Einsatz, so Bergreferent Konrad Beugel zum Bayerischen Rundfunk. Die Bilder werden dann von geschulten Polizisten in der Bergwache ausgewertet.

Sollte es zu gefährlichen Situationen kommen, könnten die Kerwa-Veranstalter die Besucherströme umleiten, erklärt Beugel. Die Videos würden nur im Ausnahmefall aufgezeichnet und gespeichert, etwa dann, wenn Straftaten oder erhebliche Ordnungswidrigkeiten wie Maßkrugschlägereien zu erkennen sind oder zu Schulungszwecken. Dabei müssen aber hohe datenschutzrechtliche Standards eingehalten werden, so die Kirchweih-Veranstalter.