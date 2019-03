BR24Zeitreise: Sedlmayrs legendäre Nockherberg-Begrüßung

Er gilt als einer der besten Fastenprediger überhaupt: der Urbayer Walter Sedlmayr. Von 1982 bis 1990 hielt er die Reden bei der Starkbierprobe am Münchner Nockerberg. Gleich seine zweite - 1983 - sollte ein großer Erfolg werden. Hilfe bekam er von Hannes Burger, der die Reden am Nockherberg sogar bis 2003 weiter schrieb.

"Sehr verehrte Herrn Verbrecher und Verleumder"

Die anwesende Politprominenz begrüßte Sedlmayr mit genau den Schimpfwörtern, die sich die Politiker unterm Jahr gegenseitig selbst an den Kopf geworfen hatten. Die "Verbrecher" und "Verleumder" im Publikum amüsierten sich köstlich.

Viel Prominenz beim Starkbieranstich

In besonderer Erinnerung ist auch die "Krönung" von Ministerpräsident Franz Josef Strauß am Ende des Singspiels geblieben, die von einer beachtlichen Anzahl prominenter Politiker verfolgt wurde. Überhaupt durfte am Nockherberg natürlich niemand fehlen. Die "Frankfurter Allgemeine" schrieb dazu süffisant:

"Im Publikum: die Bundesminister Genscher, Zimmermann, Lambsdorff, Engelhard und Ertl, die Präsidenten vermutlich sämtlicher bayerischer Kammern und Verbände, Ministerialdirektoren und -dirigenten noch und noch, überhaupt jeder Bayer, der leidlich hochgestellt ist und an dem fraglichen Vormittag abkömmlich war." Frankfurter Allgemeine