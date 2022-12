Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: Traditionelle Plätzchen vom Lebzelter Hipp 1983

In der Adventszeit werden in Pfaffenhofen an der Ilm Plätzchen-Traditionen gepflegt. Mit alten Holzmodeln entstehen Bildzelten mit filigranen Motiven, die nach dem Backen auf große Früchtezelten geklebt werden.