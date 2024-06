Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

BR24 Retro: Lauter alte Männer? Umfrage zur Europawahl 1979

Die Umfrage von 1979 in der Münchner Innenstadt gilt der ersten Europawahl in der Geschichte. Selbst die deutschen Kandidaten für das Europäische Parlament sind so gut wie nicht bekannt, aber immerhin gibt es am Ende doch 63 Prozent Wahlbeteiligung.