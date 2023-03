Artikel mit Video-Inhalten

BR24 Retro: 90. Jahrestag der Errichtung des KZ Dachau

Am 20. März 1933 gab Heinrich Himmler die Errichtung eines KZs für politische Gefangene in Dachau bekannt. Am 22. März wurden die ersten Häftlinge eingeliefert. Insgesamt wurden mehr als 200.000 Menschen inhaftiert, 32.000 überlebten das KZ nicht.