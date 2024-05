BR öffnet seine Türen für 200 Schüler, die mitmischen wollen

Am internationalen Tag der Pressefreiheit finden alljährlich die Schülermedientage der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit im Bayerischen Rundfunk statt, so auch wieder am heutigen Freitag. Die Schülerinnen und Schüler durften dort nicht nur zuschauen, sondern auch selbst aktiv werden. Das ging schon los bei der Auftaktveranstaltung. Als Erstes wollte sich der BR natürlich vorstellen - aber nicht mit einem Vortrag, sondern mit einem Quiz.

Medienwerkstatt und Azubi-Speed-Dating

Nach dem Warm-up machten sich einige Schülergruppen auf den Weg in Redaktionen, um selbst zu erleben, wie Radio und Fernsehen gemacht wird. Andere wurden zum Azubi-Speed-Dating gebeten. Dabei saßen sich Schüler und Schülerinnen und Auszubildende gegenüber und stellten sich gegenseitig Fragen. Auf dem Tisch lagen Karten mit Beispielfragen bereit, um das Eis zu brechen. Nach anfänglichem Zögern tauschte man sich angeregt aus und alle hatten sichtlich Spaß daran.

Der Greenscreen war der Hit

Worauf sich die Schüler aber sichtlich am meisten gefreut hatten, war die Medienwerkstatt. Am Eingang stand eine digitale Foto-Box. Dort konnten sie Fotos mit wechselndem Hintergrund machen. Highlight war aber der Greenscreen. Dort konnten die Schüler wie echte Korrespondenten mit Teleprompter und Mikrofon Moderationen sprechen - sei es in Paris zu den Olympischen Spielen oder vor dem Petersdom in Rom zu den Osterfeierlichkeiten von Papst Franziskus.

Teleprompter: Gleichzeitig reden, lesen und cool aussehen

Erst mal wurde allen ausführlich erklärt, wie’s geht. Dann schnappten sich die Jugendlichen das Mikrofon und legten los. Anfangs noch etwas verhalten, denn den Teleprompter abzulesen, gleichzeitig reden und ein Mikro halten - und dabei noch cool aussehen - ist eben gar nicht so leicht. Aber als es dann schon etwas besser ging, wollen viele Schüler und Schülerinnen das Mikro gar nicht mehr aus der Hand geben.

Außer der Medienwerkstatt gab es noch viele andere Workshops und Veranstaltungen, wie den Besuch einer Radio-Live-Sendung, einen Sprecherkurs oder ein Mini-Seminar, wie man mit der Kamera umgeht. Und BR-Journalisten zeigten, wie Redaktionen im Detail arbeiten.

Einige Jugendliche können sich Beruf im BR vorstellen

Die Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen und Schulformen waren begeistert, aber auch erstaunt, wie groß der Bayerische Rundfunk ist. Sie haben sich den Beruf des Journalisten, ganz anders vorgestellt. Nach dem Tag im BR überlegen es sich einige, später einmal für den BR zu arbeiten. Womöglich sieht man sich irgendwann wieder - dann als Kolleginnen und Kollegen.