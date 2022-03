Bootshäuser am Kochelsee abgebrannt - Hoher Sachschaden

In Schlehdorf sind am Samstag drei Bootshäuser abgebrannt. Gegen zwei Uhr war wegen des Brandes im Gemeindebereich von Schlehdorf ein Notruf eingegangen. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort am Kochelsee eintrafen, standen die drei Bootshäuser bereits in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren Schlehdorf und Kochel am See bekämpften das Feuer vom See und vom Ufer aus.

Hütten, Ruder- und Segelboote wurden durch die Flammen zerstört

Die Holzhütten mit den darin befindlichen Ruder- und Segelbooten wurden vollständig zerstört. Brennende Boote trieben auf den See und mussten dort gelöscht werden.

Übergreifen der Flammen auf das Schilf verhindert

Ein Übergreifen auf das Schilf im Uferbereich konnten die Einsatzkräfte jedoch verhindern. Nach vier Stunden waren die Löscharbeiten beendet. Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes kontrollierten anschließend die Wasserqualität. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim ermittelt zur Brandursache.