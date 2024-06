"Bildungswende Jetzt!": Bayernweite Protestaktion gestartet

Unter dem Titel "Bildung braucht Demokratie" ist in Bayreuth am Sonntag der offizielle Startschuss für eine Protestaktion in Bayern gefallen. Wie eine Sprecherin des bundesweiten Bündnisses "Bildungswende Jetzt!" auf BR24-Anfrage mitteilt, wurde in der Bayreuther Fußgängerzone mit etwa 300 Menschen über die Bildungswende gesprochen und für die Petition geworben. "Das ist von uns bewusst nicht als Großdemo angelegt, sondern als Bekanntmachung für den Start der Unterschriftenaktion", so Christine Lindner von "Bildungswende Jetzt!".

Bildungswende-Ball rollt durch Franken

Bei der Veranstaltungsreihe rollt ein zwei Meter großer Bildungswende-Ball symbolisch durch bayerische Fußgängerzonen, bis er nach München in Richtung Landtag und Regierung ins Tor kommt. Nach dem offiziellen Startschuss heute in Bayreuth sind noch vier weitere Termine in Bayern geplant (Erlangen: 14. Juni; Nürnberg, Würzburg, Fürth: alle 15. Juni), ehe die Aktion am 18. Juni am Kultusministerium in München ihren bayernweiten Abschluss findet.

Das Bündnis fordert angesichts von überfrachteten Lehrplänen und fehlenden Kitaplätzen eine Ausbildungsoffensive für Lehrpersonal und Erziehende. Im Freistaat sind aktuell die meisten Schularten von einem Lehrkräftemangel betroffen. Prognosen des Kultusministeriums zufolge wird der Bedarf im kommenden Jahr an Mittelschulen beispielsweise nur zu 58 Prozent gedeckt sein.