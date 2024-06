BR24 am Wahlabend: Alle Ergebnisse, alle News, alle Analysen

BR24 begleitet die Europawahl am 9. Juni im Web, in der App und den sozialen Netzwerken, in Hörfunk und TV umfassend. Alle Hochrechnung und Ergebnisse kommen punktgenau, sobald Sie vorliegen. Um 18.00 Uhr gibt es wie gewohnt die Prognose – aus Deutschland und auch aus Bayern. Eine interaktive Karte liefert die Ergebnisse aus den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten. Analysen unserer Experten ordnen das Geschehen ein. Auch in den Sozialen Medien – auf X, Instagram, TikTok und YouTube – informiert BR24 über den Wahlausgang.

Live dabei im Web, in der App, in Radio und TV

Über den Ausgang der Europawahl streamen wir live von 17.45 Uhr bis 20.00 Uhr die Sendung "BR24 Wahl: Entscheidung in Europa – Wie wählt Bayern?". Wahlexperte Andreas Bachmann präsentiert online und im BR Fernsehen Prognose und Hochrechnungen aus bayerischer Sicht. Moderatorin Ursula Heller analysiert mit den BR-Reporterinnen und -Reportern in Brüssel, Berlin und bei den Wahlpartys in Bayern die Ergebnisse.

BR24live meldet sich mit einem Update um 22.00 Uhr – und BR24 im TV berichtet ab 23.05 Uhr über alle bayerischen, bundesdeutschen und europäischen Ergebnisse. BR24 Radio berichtet von 17.55 Uhr bis 22.00 Uhr ausführlich in einer Sondersendung mit dem Politologen Stefan Marschall und Schalten nach Berlin und Brüssel – jeweils von "halb" bis "dreiviertel" Der Fokus liegt auch im Radio auf Bayern mit Politiker-Interviews und landespolitischer Einordnung.

Wann kommen die Ergebnisse?

Um 18.00 Uhr liegen bei der Europawahl wie gewohnt die Prognosen aus Deutschland und Bayern vor, basierend auf den Nachwahlumfragen des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap.

liegen bei der Europawahl wie gewohnt die Prognosen aus Deutschland und Bayern vor, basierend auf den Nachwahlumfragen des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap. Die ersten Hochrechnungen erwarten wir zwischen 18.25 Uhr und 18.40 Uhr .

. Ab etwa 19.45 Uhr gibt es erste Auszählungsergebnisse aus den Städten und Gemeinden.

gibt es erste Auszählungsergebnisse aus den Städten und Gemeinden. Um 23.00 Uhr schließen europaweit die letzten Wahllokale. Ab dann dürfen Endergebnisse aus den Bundesländern veröffentlicht werden.

schließen europaweit die letzten Wahllokale. Ab dann dürfen Endergebnisse aus den Bundesländern veröffentlicht werden. Das vorläufige amtliche Endergebnis für Deutschland wird erst nach Mitternacht eintreffen. Genauere Angeben machten die Wahlbehörden vorab nicht.

Wahlnachlese am Montag

Auch am Tag nach der Europawahl blicken wir auf die Ergebnisse. BR24 Radio berichtet ausführlich zwischen 6.00 und 9.00 Uhr, inklusive Live-Gesprächen mit den Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio Berlin, aus Brüssel und den wichtigsten europäischen Hauptstädten. Die Bayern2 Welt am Morgen (06.05 Uhr bis 09.00 Uhr) widmet sich ebenfalls den Ergebnissen der Wahl, mit Hintergründen und Politiker-Interviews.

BR24live sendet ab 13.00 Uhr speziell für ein junges Publikum – unter anderem mit der Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl.