Bayreuth kämpft um Karstadt-Standort - Sorge auch in Nürnberg

Der Bayreuther Stadtrat hat nun die Initiative ergriffen und die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH am Mittwoch aufgefordert, ihr Traditionskaufhaus in der Innenstadt zu erhalten und zu modernisieren. Denn die Filiale tauche auf einer Streichliste auf, die von mehreren Medien veröffentlicht wurden, sagte ein Sprecher der Stadt dem BR. Eine offizielle Bestätigung über einen möglichen Rückzug aus Bayreuth liegt der Stadt nicht vor. Ende Oktober 2022 hatte Galeria erneut Insolvenz angemeldet.

60 Jahre im Herzen der Stadt und der Bürger

Das mehr als 60 Jahre alte Kaufhaus habe große Bedeutung für Bayreuth, Ostoberfranken und die nördliche Oberpfalz mit insgesamt 250.000 Einwohnern, betonen die Stadträte in der Resolution. Das "vielfältige und differenzierte Sortiment unter einem Dach" werde von den Kunden angenommen und geschätzt, heißt es weiter. Die Bayreuther Karstadt-Filiale befindet sich mitten in der Fußgängerzone und ist gleichzeitig vom Zentralen Omnibus Halt nur wenige Meter entfernt. Eine bessere Lage hat Bayreuth nicht zu bieten.

Vom Weltstadtwarenhaus zum Auslaufmodell

In Nürnberg appelliert Wirtschaftsreferent Michael Fraas an Galeria, in die Innenstadtfilialen und die Filiale in Langwasser zu investieren, zeitgemäße Kaufhäuser aus ihnen zu machen. Als Beispiele nennt er andere große Warenhäuser in der Fußgängerzone, die sich in den vergangenen Jahren für die Kunden fein gemacht hätten. In den 1980er-Jahren galt die Karstadt-Filiale Nürnberg noch als Vorzeigekaufhaus. Heute ist der Glanz verflogen. Die Belegschaft fühlt sich im Stich gelassen und bangt um ihre Zukunft. Antworten von der Unternehmensführung gab es bisher keine.

Negativ-Spirale droht bei Schließung

In Bayreuth sind die Passanten-Frequenzzahlen im Umfeld von Karstadt hoch. Im Schreiben an die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH betonen auch die Stadträte die Bayreuther 1a-Lage und machen deutlich: "Ein Rückzug aus Bayreuth hätte verheerende Folgen für den gesamten innerstädtischen Einzelhandel und Dienstleistungs-Mix." Eine Negativ-Spirale unbekannten Ausmaßes könne die Folge der Schließung der Filiale sein.