Bambergs Oberbürgermeister tritt 2026 nicht mehr an

Der SPD-Oberbürgermeister von Bamberg wird nicht mehr als OB-Kandidat in den nächsten Wahlkampf ziehen. Das gab Andreas Starke (SPD) am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Es sei Zeit für einen Generationenwechsel, so der Oberbürgermeister. Die heutige Bekanntgabe solle für Klarheit sorgen.

Nach 20 Jahren ist für den Bamberger Oberbürgermeister Schluss

Es habe viele Spekulationen in den vergangenen Monaten gegeben, so der Oberbürgermeister. Mit dieser Pressekonferenz wolle er Klarheit für alle schaffen. Viele hätten ihn aufgefordert, weiter zu machen, doch nach reiflicher Überlegung habe er nun den Entschluss getroffen. "Jeder ist beruflich ersetzbar", erklärte Starke, da müsse man sich einfach klar darüber sein. "Ich will dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit, die Parteien und Fraktionen sich darauf einstellen können und deshalb habe ich jetzt den Startschuss dazu gegeben, um klar zu machen: 'Der Starke steht 2026 auf jeden Fall nicht mehr zur Wahl'", so der Oberbürgermeister im BR24-Interview.

SPD muss Kandidaten suchen - Andreas Starke hält sich da raus

Wer als SPD-Kandidat im März 2026 antrete, müssten jetzt die Gremien entscheiden. Er halte sich da aus dieser Diskussion heraus. Er werde keine "guten Vorschläge" machen. Die SPD sei die älteste, demokratische Partei in Bamberg und sie habe deshalb auch die Aufgabe den Wählerinnen und Wählern ein gutes Angebot zu machen und er sei sicher, dass das geschehen werde.