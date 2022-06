Augsburger Bischof in der Ukraine: Hoffnung auf Frieden

Der Augsburger Bischof ist in die Ukraine gereist, zu einem Solidaritätsbesuch, wie es bei der Deutschen Bischofskonferenz heißt. Nach einem Besuch der zerstörten Städte Butcha und Irpin zeigte sich der Bischof entsetzt über die Zerstörungen, die der russische Angriffskrieg in der Ukraine verursacht hat. Der Bischof erklärte, die zerbombten Häuser, zerschossenen Gebäude, die Massengräber und Angriffe auf Zivilisten machten ihn sprachlos. Die Geschehnisse dort seien, anders als von russischer Seite behauptet, keine "Fake News", sie seien in der Realität noch tiefgreifender und erschütternder, so Meier.

Welche Rolle könnten die Kirchen für den Frieden spielen?

Bei seinem Besuch geht es auch um die Frage, welche Rolle Kirchen in dem Konflikt haben könnten. Auf Anfrage des BR erklärte der Bischof: "Wenn wir eine gute Chance als Friedensstifter haben wollen, dann, wenn die einzelnen Kirchen und Gemeinschaften zusammenstehen". Bertram Meier sprach von einer großen Koalition der Friedensstifter. Der Augsburger Bischof ist nach Kiew gereist, um unter anderem Großerzbischof Sviatoslav Shevchuk, das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, zu treffen.

Der Augsburger Bischof reist im Namen der Bischofskonferenz

Meier ist als Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz in das von Russland angegriffene Land gefahren. Er war am Donnerstagmorgen (2.6.) mit einem Nachtzug in Kiew angekommen.