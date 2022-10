Milchsee auf der A94 nach Lkw-Unfall

Ein Lkw-Unfall bei Mühldorf am Inn hat auf der A94 zu einer Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung München geführt. Nach Angaben der Polizei war gegen zehn Uhr vormittags ein mit Milchtüten beladener Lastwagen auf ein unbesetztes Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Unzählige Liter Milch landeten auf der Fahrbahn und verursachten einen weißen See.

Milch-Lastwagenfahrer leicht verletzt

Durch die Wucht der Kollision verschob sich die Ladung von insgesamt 25 Tonnen, so die Polizei. Der 58-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 300.000 Euro geschätzt. Warum der Fahrer das Sicherungsfahrzeug gerammt hatte, ist noch nicht bekannt.