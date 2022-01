Analyse zum BR-BayernTrend: Alles auf Anfang

Die Bayern sind per se ja ein eher optimistisches Völkchen. Und so ist es schon bemerkenswert, dass die Menschen 2022 deutlich weniger zuversichtlich ins Jahr starten als 2021. Vor einem Jahr bot die Lage im Freistaat noch für mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger Anlass zur Zuversicht, jetzt sind es noch 48 Prozent. Eine ähnlich verhaltene Grundstimmung herrschte in Bayern zuletzt im September 2018 vor der letzten Landtagswahl. Nicht die einzige Parallele zu dieser Zeit.

Der Pandemie-Bonus ist aufgebraucht

Für die CSU ist die Ausgangslage rund eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl nahezu identisch mit der Stimmungslage Ende 2018, Anfang 2019. Bei der Sonntagsfrage im Januar vor drei Jahren kam die CSU auf 35 Prozent, heute ist es ein Prozentpunkt mehr. Mit der Arbeit der CSU als Regierungspartei waren damals 42 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden, heute sind es 45 Prozent. Markus Söders Zufriedenheitswert lag bei 55 Prozent, exakt die gleiche Zahl wie in diesem BayernTrend des Jahres 2022. Alles auf Anfang also bei der CSU.

Die Partei und ihr Vorsitzender Markus Söder werden für sich die Frage beantworten müssen, warum von den pandemiebedingt zwischenzeitlich extrem hohen Zustimmungswerten so gar nichts bei den Christsozialen hängen geblieben ist. Dass er die heutzutage sagenhaften 49 Prozent aus dem Juli 2020 nicht auf Dauer würde halten können, war nicht nur Politikexperten von Anfang an klar.

Aber einfach wieder zurückfallen auf Werte aus der Zeit vor der Pandemie? Gar keine Prozente mit hinüberretten in die Nach-Corona-Zeit, als Puffer für die nächste Landtagswahl? Das hatte sich die CSU sicher anders vorgestellt, und das werden die Christsozialen im Hinblick auf die Landtagswahl für sich genau analysieren müssen.

Freie Wähler: Unzufrieden mit der eigenen Regierung

Eine ähnliche Aufgabe haben die Freien Wähler vor sich. Allerdings unter anderen Vorzeichen. Denn im Gegensatz zur CSU standen die Freien Wähler Ende 2018, Anfang 2019 glänzend da. Bei den Zufriedenheitswerten hatte man die große CSU sogar hinter sich gelassen. Heute liegt man hier zwölf Punkte hinter dem Koalitionspartner. Bei der Sonntagsfrage war man deutlich zweistellig und sogar besser als bei der Landtagswahl. Heute sind es nur noch acht Prozent.

Aber es ist eine andere Zahl des aktuellen BayernTrend die im Zusammenhang mit den Freien Wählern besonders aufhorchen lässt: Nur 41 Prozent der FW-Anhänger sind mit der Arbeit der eigenen Regierung zufrieden. Bei den CSU-Anhängern sind es mehr als doppelt so viele (83 Prozent). Und selbst die Anhänger der Grünen, FDP und SPD bewerten die Arbeit der Staatsregierung durchweg positiver.

Das muss den Freien Wählern zu denken geben, und es dürfte spannend werden, welche Schlüsse Hubert Aiwanger und Co. aus diesen Zahlen ziehen. Weiter den großen Koalitionspartner ärgern? Vielleicht sogar mehr als zuletzt? Oder lieber wieder etwas weniger Opposition innerhalb der Regierung sein? Das alles sind mögliche strategische Antworten auf die aktuelle Lage der Freien Wähler. Wofür sie sich eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl entscheiden – völlig offen.