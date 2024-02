Alle für die Bachforelle: Mühlbach wird wieder Lebensraum

Der Mühlbach nördlich von Scheuring im Kreis Landsberg am Lech fließt auf rund drei Kilometern fast schnurgerade dahin, ist fast überall gleich breit und gleich tief. Ein einziger Baum steht am Ufer des Bachs, der damit fast komplett ohne Schatten ist und sich schnell erwärmt.

Angesichts der Klimaerwärmung wird das etwa für die kälteliebende Bachforelle zum Problem – seit Anfang des Jahres steht sie auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten in Deutschland. Zahlreiche Maßnahmen sollen jetzt sicherstellen, dass die Bachforelle im Scheuringer Mühlbach eine Zukunft hat. Damit das gelingt, machen alle mit: der Landesfischereiverband, die Gemeinde Scheuring, der Landschaftspflegeverband Landsberg und der örtliche Fischereiverein.

Fische brauchen Schutz vor Fressfeinden

Als Erstes gehe es um eine sogenannte Strukturaufwertung, sagt Felix Wolfrum vom Landesfischereiverband. Er hat den Maßnahmenkatalog für den Mühlbach entworfen. Große Steine werden im Lauf des Jahres in den Bach eingebracht, hinter diesen entstehen tiefere Bereiche mit langsamerer Strömung, in denen die Fische sich gerne aufhalten. Wurzelstöcke sollen ebenfalls die Strömung brechen und einen Unterstand bieten, wo die Fische Schutz vor Fressfeinden finden. Denn auch die Bestände fischfressender Vögel wie dem Kormoran oder dem Gänsesäger nehmen stetig zu.

Neue Bäume sollen Schatten spenden

Durch breitere Uferrandstreifen soll der Bach mehr Raum bekommen, um sich auszubreiten und auch mal ein Ufer unterspülen können, das den Fischen dann ebenfalls Schutz bietet. Entlang des Ufers setzt der Luftwaffenfischereiverein Lechfeld, der den Mühlbach fischereilich bewirtschaftet, Weidenstecklinge: Kopfweiden spenden Schatten über dem zwei bis drei Meter breiten Bach, damit das Wasser sich im Sommer nicht so stark erwärmt. Gleichzeitig sind die Bäume niedrig genug, sodass die Landwirte auf ihren angrenzenden Flächen keine Ertragseinbußen durch zu viel Schatten haben.

Fische sollen wieder wandern können

In einem weiteren Schritt soll die Durchgängigkeit des Gewässers wieder hergestellt werden. An einer Stelle, wo der Bach jetzt noch über eine Betonschwelle hinabstürzt und somit für Fische nicht passierbar ist, soll ein Seitenarm außen um die Schwelle herum angelegt werden – auf einer Fläche im Besitz des Scheuringer Bürgermeisters Konrad Maisterl, die er dafür zur Verfügung stellt. Damit sollen die Bachforellen aus dem Verlorenen Bach, in den der Mühlbach mündet, wieder ihre stromaufwärts gerichteten Laichwanderungen unternehmen können.

Ziel ist es, in dem Quellbach wieder eine selbst erhaltende Bachforellenpopulation aufzubauen. Derzeit wird der Ist-Zustand kartiert, im Sommer sollen die Baumaßnahmen beginnen. Und dann heißt es: Abwarten, ob sich die Mühen gelohnt haben und die Bachforellen zurückkehren. Weiter oben im Bachlauf, dort, wo er durch Scheuring durchfließt, gibt es noch welche. Denn dort finden sie mehr Schutz und Unterstände.