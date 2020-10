Akku leer: Feuerwehr eskortiert Rollstullfahrerin mit Löschwagen

Aus einer misslichen Situation hat die Münchner Feuerwehr die Fahrerin eines elektrischen Rollstuhls gerettet. Die Schwabingerin war auf dem Heimweg von einer Spazierfahrt im Englischen Garten, als auf einmal der Akku leer war.

Auf die Schnelle keine alternative Transportmöglichkeit

In ihrer Not wählte die Frau kurz vor 20 Uhr die 112. Mit dem Anruf begann ein auch für die Münchner Berufsfeuerwehr ungewöhnlicher Einsatz. Denn mit dem ausgerückten Löschfahrzeug konnten sie der Frau nicht helfen. Auch die Versuche der Rettungsleitstelle, eine geeignete alternative Transportmöglichkeit aufzutreiben, schlugen fehl.

Die Einsatzkräfte entschlossen sich daraufhin kurzerhand, den elektrischen Antrieb zu entriegeln und die auf den Rollstuhl angewiesene Frau nach Hause zu schieben.

Überglücklich e Schwabingerin

In voller Montur, gefolgt vom Löschfahrzeug zur Absicherung, ging es durch Schwabing, begleitet von den erstaunten Blicken zahlreicher Cafébesucher und Passanten. Gentlemenlike brachten die Einsatzkräfte die Dame bis in ihre Wohnung und halfen ihr dann auch noch, in einen normalen Rollstuhl umzusteigen. Sie habe sich überglücklich von ihren Pannenhelfern verabschiedet, heißt es in dem Bericht der Feuerwehr.