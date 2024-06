500 Menschen bei Kundgebung gegen Rechts in Nürnberg

Rund 500 Menschen sind am Sonntag gegen Rechts auf die Straße gegangen. Geladen hatte die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg. Die Veranstaltung stand unter dem Motto “REXit - Keine Rechtsextremen ins EU-Parlament".

Proteste haben gewirkt

Den Zeitpunkt, eine Woche vor der Wahl des Europaparlaments, hatten die Veranstalter bewusst gewählt, um kurz vorher noch ein Zeichen gegen Rechts zu setzen, sagte Stephan Doll, der Vorsitzende der Allianz, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Er betonte, dass die Proteste gegen Rechts in den vergangenen Monaten gewirkt hätten. Bei regelmäßigen Protesten im ganzen Land sind Zehntausende Menschen gemeinsam auf die Straße gegangen. "Es hat sich was getan und die AFD steigt nicht dauernd, sondern sie sinkt ja ab", so Doll. Trotzdem wolle und müsse man weiterkämpfen - auch angesichts der anstehenden Landtagswahlen im September. Die Europawahl am 9. Juni sei einfach nur der nächste Schritt.

Alle sind gefordert

Doll richtete dabei auch einen Appell an alle Bürger: "Wir sind alle gefordert diese wehrhafte Demokratie mit Leben zu erfüllen", forderte er die Zuhörer auf. Sowohl in den sozialen Medien als auch "beim 75. Geburtstag der Oma" sei dies nötig.

Kritik an Ursula von der Leyen

Deutliche Kritik übte Stephan Doll an EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Dass sie sich eine Zusammenarbeit mit der rechtskonservativen Fraktion vorstellen könnte, bezeichnete er als ein falsches Signal. “Wir fordern im neuen Europaparlament klare Kante gegen Faschisten, Rechtsextremisten und den Zerstörern von Europa”, so Doll bei seiner Rede.