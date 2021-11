24.11.2021, 17:58 Uhr

3G-Kontrollen in Stadtbussen: Großteil hält sich an Vorschrift

Am Mittwochvormittag wurden in Regensburg verstärkt Fahrgäste in Stadtbussen überprüft. Es ging um die jetzt geltende 3G-Regel. In 80 Bussen konnten 24 Menschen nicht nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind, so die Polizei.