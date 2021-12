17-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 17-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat sich am Donnerstagabend in Langquaid im Kreis Kelheim eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten, hatte eine Streifenbesatzung den Jugendlichen kontrollieren wollen, als der auf einmal Gas gab und mit hohem Tempo davonfuhr.

Mit bis zu 100 km/h durch Langquaid

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Zeitweise soll der 17-Jährige mit etwa 100 Stundenkilometern durch den Ort gerast sein. In einem Kreisverkehr habe der Jugendliche die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in einen Graben gelandet, so die Polizei. Dabei soll der junge Mann noch zu versucht haben, Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten ihn wenig später festnehmen.

Kein Führerschein, keine Kfz-Zulassung, berauscht

Neben dem fehlenden Führerschein habe der 17-Jährige sichtbar unter Drogeneinfluss gestanden, teilte die Polizei weiter mit. Er hatte sich demnach heimlich vom Vater die Fahrzeugschlüssel eines nicht zugelassenen Autos geschnappt. Nachdem er die Kennzeichen eines Anhängers angebracht hatte, unternahm er eine Spritztour. Verletzt wurde niemand, außerdem ist es zu keiner Kollision mit anderen Fahrzeugen gekommen, heißt es.