Wahlberichterstattung im BR Interview mit Chefredakteur Christian Nitsche

Seit Beginn der Pandemie berichten wir ausführlich über Corona und lassen viele verschiedene Experten zu Wort kommen. Unser Ziel ist es, den Menschen eine gute Informationsbasis zu geben. Corona greift tief ein in das Leben und es gibt ständig neue Informationslagen. Dies rechtfertigt aus unserer Sicht, dass Corona über Monate zum Schwerpunkt unserer Berichterstattung wurde, natürlich ohne andere wichtige Themen aus dem Blick zu verlieren. Unbestritten ist, dass Corona auch polarisiert. Umso wichtiger ist, dass es Medien wie uns gibt, die sachlich Zahlen aufbereiten, Studien übersetzen und auch Falschbehauptungen identifizieren. Dies ist gerade in einer Zeit wichtig, in der Menschen ihre Wahlentscheidung treffen.

In der Tat sind Verlässlichkeit und Ausgewogenheit zentrale Punkte für die Glaubwürdigkeit eines Qualitätsmediums. Wir haben in den zurückliegenden Monaten ganz intensiv die Berichterstattung in der heißen Wahlkampfphase vorbereitet: Wie viele Sondersendungen haben wir? Welche Parteien werden wann eingeladen? Wie werden wir unserer Verantwortung gerecht, den Wählerinnen und Wählern eine fundierte Urteilsfindung für ihre Wahlentscheidung zu ermöglichen?

Als Moderator ist man immer Anwalt des Publikums. Ziel ist, dass die Menschen nach der Sendung schlauer sind und sich mit Blick auf Inhalte und Personen leichter tun, sich zu entscheiden. Dann war die Zeit gut investiert. Ein fairer Wettstreit der Meinungen, bei dem jeder zu Wort kommt, ist in einer Diskussion wichtig. Klar ist, dass Politiker möglichst viele Punkte für sich machen wollen. Ein Moderator sollte eine faire Balance in den Wortanteilen herstellen, ohne eine Diskussion abzuwürgen. Das könnte dann ein schwieriges Unterfangen werden, wenn sich ein Gast partout nicht an Gesprächsregeln halten will und sich ständig das Wort nimmt. Allerdings würde sich dieser damit letztlich selbst schaden, weil das Publikum nicht schätzt, wenn jemand keine Diskussionskultur pflegt.



Wichtig ist mir, dass die inhaltlichen Positionen im Vordergrund stehen, dass Fragen tatsächlich beantwortet werden. Die Politik Deutschlands wird letztlich dadurch bestimmt, welche Parteien miteinander eine Koalition bilden, was sie also in der Lage sind, miteinander zu vereinbaren. Die Sendungen sollten politische Positionen erkennbarer machen. Klar ist, dass das Publikum auch Persönlichkeitsnoten vergibt. Das passiert automatisch.