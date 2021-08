Wahlsendungen Die Bundestagswahl 2021 im BR-Programm

Am 26. September entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die Zusammensetzung des neuen Bundestags. Der Bayerische Rundfunk wird sein Publikum darüber umfassend und ausgewogen informieren. Im Fernsehen, im Hörfunk und online werden Programme, Positionen sowie Politikerinnen und Politiker aller Parteien vorgestellt, immer strikt unter dem Gebot der abgestuften Chancengerechtigkeit. Bereits im Vorfeld, am Wahltag und danach wird es im BR Berichte, Analysen und Stimmen zur Wahl geben.

Sendungen im BR Fernsehen

Neben der Berichterstattung auf bundesweiter Ebene liegt dabei der Schwerpunkt auf den Wahlzielen und -programmen, die die Parteien im Hinblick auf die Wählerinnen und Wähler in Bayern aufstellen. Im Mittelpunkt stehen die beiden Ausgaben BR24 Wahl – Die Wahlarenen am Mittwoch, 15. und 22. September, jeweils um 20.15 Uhr. Darin können Bürgerinnen und Bürger mit Abgeordneten der im Bundestag vertretenen Parteien die wichtigsten Themen der Wahl diskutieren. Die Sendungen werden von BR-Chefredakteur Christian Nitsche und Franziska Eder moderiert und werden am 15.9. aus Schwabach mit Peter Boehringer (AfD), Daniel Föst (FDP) und Klaus Ernst (Die Linke) sowie am 22.9. aus Essenbach bei Landshut mit Alexander Dobrindt (CSU), Claudia Roth (Grüne) und Uli Grötsch (SPD) gesendet.

Über alle Parteien und Gruppierungen, die nicht im Bundestag vertreten, aber zur Wahl zugelassen sind, berichtet das BR Fernsehen in der Dokumentation "Der Traum von fünf Prozent – Unterwegs zu den kleinen Parteien" am Mittwoch, 15. September um 23.00 Uhr.

Wichtige Aspekte des Wahlkampfes werden in drei Filmen jeweils mittwochs auf dem DokThema-Sendeplatz des BR Fernsehens eingehend beleuchtet: Am Mittwoch, 8. September um 22.00 Uhr zieht BR-Chefreporter Stephan Mayer in der Sendung "Angela Merkel und die Bayern" eine Bilanz der Ära Merkel aus bayerischer Sicht. In der Dokumentation "Die wollen da rein – Der Kampf ums Kanzleramt" am 15. September um 22.00 Uhr begleiten die Autoren Philipp Grüll (BR) und Ben Bolz (NDR) die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz im Wahlkampf und befragen sie zu ihren Zielen, falls sie ins Kanzleramt kommen. (Erstausstrahlung: Sonntag, 22. August., 21.45 Uhr, Das Erste) Um die Rolle der Nichtwähler geht es am 22. September um 22.00 Uhr in "Nichtwähler – Frustriert? Verbittert? Abgehängt?".

Alle September-Ausgaben des BR-Politmagazins kontrovers am 8., 15. und 22. September, mittwochs um 21.15 Uhr stehen ebenfalls ganz im Zeichen der Wahlentscheidung. Im Reality-Check werden Politikerinnen und Politiker der im Bundestag vertretenen Parteien dabei beobachtet, wie sie eine schwierige politische Herausforderung meistern, die mit dem eigenen Wahlprogramm "kollidiert“.

Auf wichtige Wahlkampfthemen werden auch die Magazine mehr/wert, Unkraut und Unser Land blicken. Über die komplette Dauer des Wahlkampfes hinweg beobachten auch die BR24 Rundschau und die Abendschau den Verlauf der Diskussionen, welche Themen den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig sind und wie die Abschlusskundgebungen verlaufen.

Wie die aktuelle politische Stimmung im Freistaat ist, wird BR-Wahlexperte Andreas Bachmann anhand der Ergebnisse einer BayernTREND-Umfrage am 8. September in allen News-Formaten des BR analysieren.

Über den Ausgang der Wahl berichtet das BR Fernsehen am Sonntag, 26. September, ab 17.15 Uhr in den Sendungen "Wahl 2021 – Die Entscheidung". Dabei stehen neben den Live-Berichten aus den Parteizentralen in Berlin und München exklusive Prognosen, Hochrechnungen und Analysen zum Wahlausgang in Bayern im Mittelpunkt. Die Entscheidungen in den Regionen werden ausführlich in drei Extra-Sendungen um 19.45, 21.15 und 23.15 Uhr für Franken bzw. den Süden Bayerns beleuchtet.

Über die Reaktionen und Konsequenzen der Parteien berichtet das BR Fernsehen ausführlich in zwei Sondersendungen am Montag, 27. September – "Der Tag danach" um 8.45 und um 19 Uhr sowie in allen Ausgaben der BR24 Rundschau und der Abendschau.

Sendungen im BR Hörfunk

In Sondersendungen berichten alle Wellen über das Wahlgeschehen und die Reaktionen. Breiten Raum nimmt die Wahlberichterstattung im Inforadio BR24 ein – Hochrechnungen, Meinungen, Analysen wird es über den gesamten Wahlabend und danach im Programm geben.

BAYERN 1 und Bayern 2 beleuchten zuvor Sachthemen sowie die Positionen der Parteien dazu. BAYERN 3 und PULS werden sich an gemeinsamen Wahlsendungen der ARD beteiligen. Außerdem stehen Formate im Mittelpunkt, die besonders junge Zielgruppen ansprechen, etwa in sozialen Netzwerken und als Podcasts.

Das Online-Angebot

Auch BR24 digital berichtet ausführlich über die Bundestagswahl 2021.

Fundierte Recherchen des #Faktenfuchs widerlegen Falschbehauptungen zur Wahl und im Wahlkampf und erfüllen eine wichtige Aufgabe für die Meinungsbildung und Information.

BR24live geht bei aktuellen politischen Kontroversen schnell auf Sendung und begleitet den Wahlabend per Stream in der BR24 App und im Web, in der BR Mediathek sowie auf den Social-Media-Plattformen Facebook, YouTube und Twitter. Im Vordergrund steht die Frage: "Was bedeutet die Wahl (für mich)?" Die Sondersendungen liefern die wichtigsten Fakten, bieten verständliche Erklärungen und binden die Community ein.

BR24TikTok, der BR24Wahlcountdown, die BR24 News-WG und das YouTube-Format des #Faktenfuchs richten sich speziell an ein junges Publikum, an Erstwähler und an Politikferne.

Im BR Text, dem Videotext des Bayerischen Rundfunks, stehen bereits ab Samstag, den 18. September, auf den Seiten 800 ff. Informationen rund um die Wahl zur Verfügung. Am Wahlsonntag bietet der BR Text ab 18.00 Uhr einen kompakten und schnellen Überblick über aktuelle Zahlen und Reaktionen. Unmittelbar nach Auszählung der Stimmen sind auf den Seiten 825 ff. die Ergebnisse aller 46 Wahlkreise, der sieben Regierungsbezirke und der größten bayerischen Städte zu finden.