Sprecherin-Portrait Anne-Madlen Gallert

Denn auch wenn ich die Meldungen zwar nicht mehr selber schreibe, so bin ich wieder bei den Nachrichten gelandet und zu meinen radiojournalistischen Wurzeln zurückgekehrt. Jedes Mal, wenn wir in den Nachrichten eine Meldung aus meinem Bindestrich-Bundesland mit langem „e“ haben, bin ich für einen ganz kurzen Moment gedanklich in Norddeutschland. So fühlt sich wohl Heimat an, auch wenn man es bei mir nicht raushört.