Internetradio BR-Programme richtig einstellen

Der BR informiert verschiedene Plattformbetreiber für Internetradiostationen, Hersteller von Internetradios und weitere Beteiligte im Zusammenhang mit seinen Radio-Livestreams, z.B. bei Adressänderungen oder Neuaufschaltungen.

Einige der "Aggregatoren" reagieren schnell darauf, andere - insbesondere internationale Anbieter - aktualisieren möglicherweise nicht immer umgehend. Internetradio-Modelle von manchen Herstellern stellen sich automatisch auf neue Adressen um, bei anderen muss man selbst tätig werden.

Update -Tipp Da Hersteller die automatische Aktualisierung Ihrer Geräte häufig nachts durchführen, ist es wichtig, dass das Radio und die Internetverbindung nicht abgeschaltet werden, sondern im Standby-Modus bleiben.

Was können Sie als Hörer selbst tun?

Radioprogramm am Internetradio einstellen



Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Aktualisierung, dabei ist die entsprechende Vorgehensweise geräteabhängig. Die richtige Option entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung Ihres Internetradios.

Sendersuchlauf starten

Senderliste aktualisieren

aktuelle/neue Senderliste herunterladen

manuelle Eingabe der gewünschten Internetadresse eines Programms

Adressliste der kurzen m3u-Adressen zum Download

Kurze m3u-Links der BR Radioprogramme Format: PDF Größe: 261,85 KB Herunterladen

Adressliste der langen URL-Adressen zum Download

Internetadressen (URL) der BR Radioprogramme Format: PDF Größe: 293,85 KB Herunterladen

Radio-Livestream am PC einstellen



Bei manchen Geräten kann es erforderlich sein, eine Aktualisierung der Senderliste via PC zu initiieren. Die Internetseite dafür finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.



Seite des Geräteherstellers für Internetradio im Browser eingeben

Login mit "MAC-Adresse" des Radios. Die MAC-Adresse dient der Identifizierung des eigenen Geräts und steht in der Regel auf dem Gerät (z.B. Rückseite)

Weiteres Vorgehen nach Anweisung des Herstellers.

Sollte keine dieser Möglichkeiten zum Ziel führen, müssen wir Sie leider bitten, sich an den Hersteller des Geräts zu wenden, um die genaue Vorgehensweise für Ihr Gerät in Erfahrung zu bringen.