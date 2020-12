TV-Ton besser verstehen Wichtige Fragen und Antworten zu BR Dialog+

Dialog+ startete im Rahmen eines vorläufigen Pilotbetriebs ab 5. Dezember 2020 mit ausgewählten Naturdokumentationen, die im BR Fernsehen gezeigt werden. Geplant sind auch BR-Eigenproduktionen, die regelmäßig in der Sendereihe "Natur exclusiv" am Samstag um 16.15 Uhr gezeigt werden.

Wenn eine Sendung über Dialog+ verfügt, wird das am Bildschirm signalisiert. Dann finden Sie die BR Dialog+ "Kachel“"auch in der BR-Startleiste.

Während der Pilotphase wird der Dienst im BR Fernsehen Nord/Süd (HD) über Satellit und teilweise auch im Kabel in Verbindung mit dem Internet übertragen. Aus technischen Gründen wird das Angebot auch auf anderen Übertragungswegen angezeigt, kann aber nicht überall genutzt werden: In dem Fall erscheint beim Start des Dienstes ein entsprechender Hinweis.

Bei Bedarf können deshalb Untertitel (UT) eingeblendet werden. Sie sind für den Großteil der Sendungen auf mehrere Arten verfügbar: als Videotext-UT (via BR-Text Seite 150) oder DVB-UT (via Aktivierung am TV-Gerät) oder als konfigurierbare HbbTV-UT (via Startleiste;Dialog+ ist parallel derzeit nicht verfügbar). Mehr Informationen zu Untertiteln gibt es im Internet unter www.br.de/barrierefrei