Ausbau des DAB+ Angebots Bayernweites DAB+ Sendernetz wächst auf 50 Standorte

Der BR setzt den DAB+ Ausbau der Sendernetze und der Programmbelegung konsequent fort. Mit Ausnahme von Bayern 1 Niederbayern/Oberpfalz wurden die Bayern 1-Regionalprogramme jetzt in die Regionalnetze verlegt. Dadurch wird der Empfang aller bayernweiten Programme verbessert. Alle Regionalprogramme lassen sich weiterhin in ihren Zielregionen und in den jeweiligen Nachbarregionen empfangen. Für DAB+ Hörer ist nun ein Sendersuchlauf ratsam.

Zusätzlich hat der Bayerische Rundfunk am 29. Juni zwei neue DAB+ Sendeanlagen bei Wasserburg für das landesweite und das regionale Netz in Betrieb genommen. Nach einem Suchlauf am DAB+ Radio sind in Wasserburg und Umgebung alle digitalen BR-Programme und mehrere private Radiostationen dann nicht nur im Freien, sondern auch in Innenräumen auf den Kanälen 11 D und 10 A empfangbar.

Bayernweit 50 Standorte

Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendernetz damit auf 50 Standorte. Über dieses Netz können nunmehr 89,6 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 97,3 Prozent. Entlang der Autobahnen liegt die Versorgung bei 99 Prozent.

Seit Jahresbeginn sind bereits einige ober- und niederbayerische DAB+ Regionalstandorte in Betrieb gegangen, so dass sich die Versorgung mit regionalen und bayernweiten Angeboten jetzt auch dort weiter verbessert. Der BR setzt den Ausbau der DAB+ Netze in diesem Jahr konsequent fort. Der Empfang von DAB+ verbessert sich so kontinuierlich weiter.

Neue Programmbelegung: Jetzt mehr Vielfalt und besserer Empfang

Der BR ist am 2. Julli, wie bereits Anfang März angekündigt, mit einer gestrafften Programmbelegung gestartet. Der technische Umbau sollte am 2. Juli um 15 Uhr abgeschlossen sein. Wegen der Umstellung sollten im Anschluss alle Hörerinnen und Hörer einen Sendersuchlauf an ihrem DAB+ Radio starten, um Programme wieder zu finden und insbesondere um Bayern 1 Oberbayern und Bayern 1 Schwaben weiterhin hören zu können.

BR-Sendernetz Bayern

Denn landesweit wird im Sendernetz auf Kanal 11 D nur noch eine Variante des Regionalprogramms ausgestrahlt. Die beiden Bayern-1-Regionalprogramme für Oberbayern und für Schwaben sind künftig in den Regionalnetzen zu empfangen. Dadurch kann der Fehlerschutz der Programme erhöht werden, was den Empfang in ganz Bayern verbessert. Künftig sind auf Kanal 11 D zu empfangen: Bayern 1 Niederbayern/ Oberpfalz, Bayern 2 Süd, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat, Bayern plus und Puls.

BR-Regionalnetze

In den Regionalnetzen (Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Niederbayern, Oberpfalz sowie Oberbayern-Schwaben) sind je nach Region bis zu fünf BR-Regionalprogramme sowie BR Verkehr empfangbar (siehe unten stehende Tabelle).

Zwei eigene Regionalnetze für Niederbayern und Oberpfalz

Niederbayern und die Oberpfalz verfügen künftig über ein eigenes DAB+ Regionalnetz auf den Kanälen 7 D (Niederbayern) und 12 D (Oberpfalz). Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Bayerischen Rundfunk und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien starten jetzt in diesen Regionen auch eine Reihe privater Lokalprogramme erstmals auf DAB+.

Kanäle und Programme (ab 2. Juli 2018, 15 Uhr) Bayern 11 D Niederbayern 7D Oberpfalz 12 D Oberbayern-

Schwaben 10 A Oberfranken 10 B Unterfranken 10 A Mittelfranken 8C Bayern 1 Niederbayern / Oberpfalz



Bayern 2 Süd

Bayern 3

BR-Klassik

B5 aktuell

B5 plus

Bayern plus

BR-Heimat

Puls



+ ein privates Programm* Bayern 1 Oberbayern

Bayern 1 Schwaben

Bayern 1 Mittel- und Oberfranken







BR Verkehr





+ private Programme* Bayern 1 Oberbayern

Bayern 1 Schwaben

Bayern 1 Mainfranken

Bayern 1 Mittel- und Oberfranken



Bayern 2 Nord

BR Verkehr



+ private Programme* Bayern 1 Mainfranken

Bayern 1 Mittel- und Oberfranken











Bayern 2 Nord

BR Verkehr



+ private Programme* Bayern 1 Mainfranken

Bayern 1 Mittel- und Oberfranken

Bayern 1 Schwaben







Bayern 2 Nord

BR Verkehr



+ private Programme*

* Nähere Informationen zu den privaten Programmangeboten auf DAB+ bietet die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie das Bayern Digital Radio (BDR) auf ihren Seiten im Internet.

Das DAB+ Programmangebot gewinnt mit den Neuerungen insgesamt an regionaler Vielfalt.

Mit einem Sendersuchlauf am DAB+ Gerät werden die Programme auf den neuen Kanälen eingelesen. Je nach Gerät werden dabei inaktive Stationen (Programme auf alten Kanälen) automatisch gelöscht. Alternativ lässt sich die Programmliste des Radios durch Rücksetzen auf Werkseinstellung bereinigen.

Vorzüge von DAB+

Das digitale Antennenradio DAB+ bietet vieles, das das bisherige UKW nicht kann: störungsfreies Radio ohne Rauschen und kristallklare Klangqualität. Dazu eine wesentlich größere Programmauswahl und eine Reihe multimedialer Zusatzinformationen wie Verkehrsdaten, Wetterkarten oder auch Angaben zu Musiktiteln und Interpreten.