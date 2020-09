International Music Journalism Award Drei Preise für den BR

"Was für eine Leistung! Es freut uns unglaublich, dass wir gleich zwei der bedeutsamen International Music Journalism Awards nach Hause bringen durften. Unsere Kolleg*innen aus der PULS Musikredaktion liefern stets mutige, gut recherchierte Berichterstattung auf Augenhöhe, für junge Zielgruppen, die Journalismus mit Haltung schätzen. Dabei setzen sie sich immer kritisch mit den neuesten Trends der Musikwelt auseinander und lassen gleichzeitig alle User*innen an ihrer absoluten Leidenschaft für Innovation in der Musikwelt teilhaben. Herzlichen Glückwunsch an meine Kolleg*innen Miriam Fendt, Fridolin Achten, Frederik Kunth, Philipp Laier und Stefan Sommer für die herausragende Arbeit!"