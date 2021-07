Nachlese "Vivat Bacchus" Sprech(er)stunden in Franken zum Thema "Wein"

Der Eintritt war bei beiden Veranstaltungen frei; die Mitwirkenden traten ohne Gage auf. Stattdessen baten wir um Spenden zugunsten der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

Dabei sind in Iphofen und in Thüngersheim zusammen 845,- Euro gesammelt worden.

Herzlichen Dank an alle Spender!