Wissenswertes rund um das Fest Was soll das bedeuten?

An Heiligabend geht es um den Christbaum. Tannen zu schmücken hat eine lange Tradition – und das nicht nur zu Weihnachten. Auf ARD-alpha kann man sich anschauen, wie Weihnachten an einem besonderen Ort gefeiert wird: Masuren im ehemaligen Ostpreußen und heutigen nördlichen Polen ist eine Region, die häufig Grenzverschiebungen erlebt hat. Deshalb ist sie heute Heimat für Menschen verschiedener ethnischer oder religiöser Herkunft. Kein Wunder also, dass die Reportage in einem Dorf wie Galkowo zwischen Weihnachtsmorgen und Heiligabend ganz unterschiedliche Weihnachtsbräuche aufspürt.