Weihnachtliche Geschichten Wir sagen euch an den lieben Advent

In der Weihnachtszeit besteht offenbar besonderer Bedarf an Geschichten. Vor 100 Jahren wurden sie noch persönlich erzählt. Heute übernimmt diese Aufgabe gern das Radio. In der Zeit um die Wintersonnenwende, der Zeit mit den kürzesten Tagen und den längsten Nächten im Jahr, entwickelt der Mensch zudem eine ausgeprägte Sehnsucht nach Wärme, nach Geborgenheit und nach weichem Licht, wie es nur echte Kerzen zu spenden vermögen. Zu all diesem hat immer schon eine schöne Musik dazugehört, feierlicher als sonst im Jahr. Musik, die einen einzustimmen vermag auf den nahenden Geburtstag des Christkindls.

Auf BR Heimat erwartet die Hörer an Heiligabend ab 17.05 Uhr eine Stunde mit bester bayerischer Volksmusik und nicht immer besinnlichen Geschichten, erzählt von Moderatorinnen und Moderatoren von BR Heimat. Die schönsten Weihnachtslieder und Geschichten gibt es auch auf Bayern 1 zu hören, in der Sendung "Rund um den Christbaum" ab 12.05 Uhr.

So richtig "schön" sind die Geschichten von Gerhard Polt nicht, eher witzig und böse. Zitat: "Es dauert manchmal doch geraume Zeit, bis man erkennt, dass der Nikolaus kein Heiliger, sondern ein Mensch und der Krampus ein Arschloch ist." Also: Eine Lesung für Weihnachtsmuffel, in der es dem Parade-Satiriker vom Schliersee gelingt, das Abgründige im Banalen und das Banale im Feierlichen bloßzustellen.