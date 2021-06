Weihnachtliche Bräuche O Tannenbaum

Los geht es an Heiligabend mit einem bayrischen Krippenspiel von Hermann Well mit Advents- und Weihnachtsliedern, ausgesucht von der Biermösl Blosn. Kinder der Familie Well spielen und singen die bayrische Weihnachtsgeschichte. Das Bayerische Fernsehen besucht das Oberpfälzer Stiftland, in dem im 19. Jahrhundert eine einzigartige Krippenbegeisterung ausgebrochen ist. Besonders im kleinen Dorf Plößberg hält diese Begeisterung bis heute an. Filmautorin Susanne Roser feiert mit der Familie Gerl zusammen das Weihnachtsfest, dabei werden das uralte Brauchtum des Stiftlands vorgestellt und spannende Geschichten von den wundersamen und wundervollen Krippen erzählt.