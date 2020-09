Zwetschgenmus Ofen oder Herd - Rezepte für Zwetschgenmus mit wenig Zucker

Zwetschgenmus einkochen

Wer das Zwetschegnmus im Kochtopf auf dem Herd zubereitet, muss gut aufpassen, dass es nicht anbrennt. Der Vorteil ist, dass man beim regelmäßigen Umrühren auch immer checken kann, ob Flüssigkeit fehlt und eventuell nachgießt. So wird das Zwetschgenmus garantiert schön saftig. Hier kommt das Rezept.

Zutaten Pflaumenmus

1,5 kg Zwetschgen

200 g Zucker

1 Zimtstange

1 Vanilleschote

Kardamomsamen

Saft einer Zitrone

Die Zwetschgen halbieren und entsteinen, mit den restlichen Zutaten vermischen und einige Stunden, am besten über Nacht, in einem Topf abgedeckt ziehen lassen. Dann bei niedriger Hitze 5 Stunden sanft einköcheln. Zwischendurch umrühren - und wenn das Zwetschgenmus zu trocken wird, unbedingt mit Wasser (Rotwein oder Apfelsaft gehen auch) nachgießen. In sterilisierte Gläser füllen und genießen.

Zutaten Zwetschgenmus aus dem Ofen

2 kg Zwetschgen (entsteint und halbiert)

200 bis 300 g Zucker (je nach Ihrem Geschmack)

2 Zimtstangen

4 bis 6 Nelken

3 EL Obstessig oder Rotwein

Wie wird Zwetschgenmus im Ofen gemacht?

Heizen Sie den Ofen (Ober- und Unterhitze, Umluft trocknet die Zwetschgen zu sehr aus) auf 120 Grad vor. Vermengen Sie die Zwetschgen mit den Gewürzen, dem Zucker und dem Essig (oder eben dem Wein) auf einem großen, tiefen Backblech und schieben Sie dieses für etwa 5 Stunden in den Ofen. Zwischendurch mal umrühren, damit nichts anbrennt.

Wenn das Zwetschgenmus ein richtig dickflüssiger Brei geworden ist, ist es fertig. Sollte es zu trocken wirken, einfach ein paar Löffel Wasser untermengen. Zu guter Letzt das Mus in sterilisierte Gläser füllen. Schmeckt herrlich!

